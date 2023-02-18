Минобороны Великобритании: армии НАТО обнаружили, что у них нет танков для Киева

Лондон, , 16:32 — REGNUM Промедление в поставках танков из стран НАТО на Украину вызвано тем, что на складах не оказалось техники, готовой к отправке, заявил 18 февраля в интервью Der Spiegel министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес © VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

Он отметил, что было принято политическое решение о таких поставках, но потом военные сообщили, что часть танков нуждаются в ремонте, другие сняты с боевого дежурства и т.п.

За последние 30 лет армии стран НАТО стали слабее, но тем не менее всё обещанное Киеву вооружение будет поставлено, хотя и не так быстро, как предполагалось, добавил Уоллес.

Как сообщалось ранее, в том же интервью министр обороны Великобритании рассказал, что Киев получит от стран НАТО истребители уже после завершения военной спецоперации России.