Москва, 18 февраля, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Служитель храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерей Иоанн Коваль был отстранен от служб. Об этом 18 января заявил зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Дарья Драй ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Соответствующее решение было принято в связи с изменением текста читающейся за богослужением молитвы.

Ранее на сайте Московской епархии был опубликован указ патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором говорилось о том, что Коваль запрещается в служении до окончания рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете Москвы.

«Если каждый священник будет переделывать молитвы под собственное состояние, ожидание и политические предпочтения, то вопрос о единстве церкви сильно обострится», — заявил Кипшидзе, добавив, что в церкви священник должен читать те молитвы, которые ему благословило священноначалие, либо те, которые столетиями присутствуют в богослужении.