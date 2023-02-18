Донецк, 18 февраля 2023, 16:14 — REGNUM Командир роты Первой Славянской бригады Вооружённых сил России с позывным Дэн показал захваченный в феврале 2023 года под Авдеевкой арсенал западного вооружения. Об этом сообщает РИА Новости.

Трофейное оружие иностранного производства, оставленное на позициях ВСУ при отступлении
Трофейное оружие иностранного производства, оставленное на позициях ВСУ при отступлении
© Виктор Антонюк/РИА Новости

Военнослужащий отметил, что раньше такого количества стрелкового оружия НАТО в распоряжении ВСУ не наблюдалось. Офицер добавил, что у ВСУ были обычные советские автоматы, обычные пулемёты.

Отмечается, что среди трофеев — бельгийские пулеметы FN MAG 7,62×51, боевая штурмовая винтовка FN SCAR калибра 5,56×45 мм, ручные гранаты производства США и другое вооружение стран — членов НАТО.

Командир отметил, что захваченные образцы оружия имеют серьёзные недостатки. Так, автомат SCAR сложен в обслуживании, а пулемет MAG тяжёлый, поэтому он неудобен в современном мобильном стрелковом бою.

Уточняется, что оружие было захвачено во время успешного наступления Первой Славянской бригады на Авдеевском направлении около населенных пунктов Водяное и Опытное.