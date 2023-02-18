Донецк, 18 февраля, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Командир роты Первой Славянской бригады Вооружённых сил России с позывным Дэн показал захваченный в феврале 2023 года под Авдеевкой арсенал западного вооружения. Об этом сообщает РИА Новости.

Виктор Антонюк/РИА Новости Трофейное оружие иностранного производства, оставленное на позициях ВСУ при отступлении

Военнослужащий отметил, что раньше такого количества стрелкового оружия НАТО в распоряжении ВСУ не наблюдалось. Офицер добавил, что у ВСУ были обычные советские автоматы, обычные пулемёты.

Отмечается, что среди трофеев — бельгийские пулеметы FN MAG 7,62×51, боевая штурмовая винтовка FN SCAR калибра 5,56×45 мм, ручные гранаты производства США и другое вооружение стран — членов НАТО.

Командир отметил, что захваченные образцы оружия имеют серьёзные недостатки. Так, автомат SCAR сложен в обслуживании, а пулемет MAG тяжёлый, поэтому он неудобен в современном мобильном стрелковом бою.

Уточняется, что оружие было захвачено во время успешного наступления Первой Славянской бригады на Авдеевском направлении около населенных пунктов Водяное и Опытное.