Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Китай должен использовать своё влияние для достижения мирного существования на планете, в том числе на Украине, заявила 18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

IMAGO/Heikki Saukkomaa/ IMAGO/Lehtikuva/ТАСС Глава МИД Германии Анналена Бербок

«Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН обязан использовать своё влияние для обеспечения мира на планете. Поэтому хорошо, что Китай, как в прошлом году, ясно заявил о риске ядерной угрозы», — сказала глава МИД ФРГ.

По её мнению, Китай должен воспользоваться любым шансом для приближения мира.

Россия должна вывести свои войска из занятого государства, потому что нарушила международное право, сказала Бербок.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр обороны Германии Борис Писториус недвусмысленно намекнул на желательность устранения российского руководства, сделав таким образом «абсолютно недопустимое» для официального лица высказывание.