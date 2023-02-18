Минобороны РФ рассказало потерях ВСУ на краснолиманском направлении
Москва, 18 февраля 2023, 14:46 — REGNUM ВСУ потеряли за сутки более 100 солдат на краснолиманском направлении. Об этом 18 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, группировка войск «Центр» нанесла комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ около населённых пунктов Червонопоповка, Стельмаховка и Червоная Диброва (ЛНР).
«За сутки на данном направлении уничтожено свыше ста украинских военнослужащих», — сказал Конашенков на брифинге.
Также противник потерял две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», а также гаубицы Д-30 и Д-20.
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