Москва, , 14:42 — REGNUM Вооружённые силы России за минувшие 24 часа поразили 85 артиллерийских подразделений ВСУ. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

ВС РФ Mil.ru

По её информации, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых Сил России нанесли поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 112 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции освободили поселок Гряниковка в Харьковской области.