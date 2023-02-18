Министерство обороны России показало кадры спасения путешественника из Франции в Атлантике

Москва, , 14:08 — REGNUM Средний морской танкер «Кама» Северного флота, выполняющий задачи в составе отряда кораблей Северного флота, прибыл в порт Кейптаун Южно-Африканской Республики, на его борту в ЮАР был доставлен гражданин Франции Лука Монтей, которого несколько недель назад спасли российскими моряками с яхты, которая потерпела бедствие в Атлантическом океане. 18 февраля Министерство обороны России опубликовало кадры спасения путешественника.

Отмечается, что на яхту высадилась досмотровая группа, которая и подняла на борт российского танкера путешественника с личными вещами, также была спасена его собака.

По словам Монтея, на протяжении десяти суток он совершал переход между Кабо-Верде и Французской Гвианой, в какой-то момент перестал работать автопилот.

Путешественник пояснил, что он самостоятельно продолжил движение, в один из дней он услышал, как что-то попало на борт. Как оказалось, винт разрушил заднюю часть лодки, в связи с этим ситуация начала ухудшаться.

«Я ничего не видел на экране радара, но как-то раз перед сном я посмотрел туда, и увидел «Каму». Я отправил сигнал бедствия по экстренному каналу связи, экипаж судна сразу же спросил, где я находился. Я знал, что на радаре меня не было видно, поэтому я запустил сигнальную ракету», — сообщил путешественник, добавив, что после этого он увидел, как «Кама» меняет свой курс, чтобы прийти ему на помощь.

«И меня спасли», — пояснил Монтей.

Отмечается, что на танкере «Кама» моряки оказали путешественнику первую медицинская помощь, во время перехода в ЮАР его обеспечили всем необходимым.

«Каждый член экипажа относился ко мне и моей собаке более, чем дружелюбно. Нас приняли, как послов. Я ем четыре раза в день вкусную, свежую, домашнюю еду в очень хорошей компании. На самом деле, я чувствую себя как дома во всех смыслах. Даже на землю сходить не хочется», — заявил французский путешественник, поблагодарив российских моряков.