В Брюсселе рассказали о наркомании среди евробюрократов
Брюссель, 18 февраля 2023, 13:34 — REGNUM Работники ведомств Евросоюза употребляют наркотики, заявил госсекретарь Брюсселя по вопросам городского планирования Паскаль Смет, передают бельгийские СМИ 18 февраля.
По словам Смета, евробюрократы отказываются от переезда в другую часть Брюсселя, потому что там продают «не такой чистый» наркотик.
В пресс-службе главы Евросовета Шарля Мишеля раскритиковали это заявление чиновника и назвали его «неприемлемым», призвав относиться с уважением к работающим в структурах ЕС всегда, «а особенно в эти непростые времена».