Брюссель, 18 февраля, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Работники ведомств Евросоюза употребляют наркотики, заявил госсекретарь Брюсселя по вопросам городского планирования Паскаль Смет, передают бельгийские СМИ 18 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM© Зависимость

По словам Смета, евробюрократы отказываются от переезда в другую часть Брюсселя, потому что там продают «не такой чистый» наркотик.

В пресс-службе главы Евросовета Шарля Мишеля раскритиковали это заявление чиновника и назвали его «неприемлемым», призвав относиться с уважением к работающим в структурах ЕС всегда, «а особенно в эти непростые времена».