«Переименуйте в Киев»: в США пытаются привлечь внимание Байдена к катастрофе в Огайо

Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Жители США советуют переименовать город Ист-Палестайн в штате Огайо, где произошло крушение поезда с химикатами, в Киев, поскольку в таком случае есть шанс привлечь внимание президента Джо Байдена. Об этом 18 февраля пишет РИА Новости.

Катастрофа в Огайо © NTSB/Global Look Press

Отмечается, что люди публикуют в соцсетях кадры с последствиями катастрофы с хештегом «второй Чернобыль».

Местные жители жалуются на неприятный запах, плохое самочувствие, головную боль, тошноту, резь в глазах и жжение в горле. В реках собрали около 3,5 тыс. мёртвых рыб, вода покрыта маслянистыми пятнами. Многие домашние животные болеют либо погибли.

Сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс возложил ответственность за произошедшее на министра транспорта Пита Буттиджича, отметив, что спустя две недели тот не говорит о последствиях катастрофы, но озабочен засильем среди строителей белых мужчин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ведущий телеканала Newsmax Бенни Джонсон заявил, что в США скрывают информацию о последствиях схода с рельсов поезда с химикатами в штате Огайо.

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