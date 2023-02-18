Мадрид, 18 февраля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. В Испании пресекли деятельность преступной организации, которая грабила квартиры. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба испанской полиции.

RODRIGO JIMENEZ/ EPA\TASS Полиция Испании

По её сведениям, в группировку входили выходцы из Грузии, операция проходила при сотрудничестве с грузинскими властями.

Уточняется, что группировку возглавляли воры в законе. В результате операции стражам порядка удалось задержать 25 членов преступной организации, которая базировалась в провинции Мадрид. Задержанных заподозрили в совершении десятков краж со взломом в Испании, пояснили в пресс-службе.