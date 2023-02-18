Вашингтон, 18 февраля, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Европа, похоже, переживает закат золотого века «золотых виз», пишет Bloomberg на фоне сообщений о прекращении выдачи таких виз Португалией и Ирландией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шенгенская виза

Ирландский минюст 14 февраля объявил, что прекратит свою программу после проверки «на соответствие». Через два дня премьер-министр Португалии заявил о прекращении выдачи новых виз из-за опасений, что иностранные покупатели провоцируют рост цен на жильё. Португальские визы привлекали многих американцев. Годом ранее свою визовую программу для состоятельных инвесторов закрыла Великобритания.

По словам профессора Бристольского университета в Великобритании Уилла Харви, возник интересный парадокс. С одной стороны, страны хотят инвестиций. С другой стороны — очень богатые иностранные инвесторы получают привилегированный статус, когда широкие слои общества в этих странах сталкиваются со множеством проблем.

Страны Европы, в том числе Португалия, Ирландия, Греция и Испания, запускали программу «золотая виза», чтобы привлечь иностранные инвестиции после финансового кризиса. Таким образом они смогли привлечь миллиарды долларов.

В апреле 2022 года в Еврокомиссии заявили о «подрыве сущности гражданства ЕС» из-за схем получения «золотых паспортов». Отмечалось, что «неотъемлемые риски таких схем» проявились после начала украинского конфликта.