Newsweek: попытка Украины вернуть Крым при поддержки Запада может привести к ядерной войне

Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Позиция США давать Украине столько поддержки, сколько потребуется, может привести к расширению масштабов войны. Такое мнение высказал американский политолог Дэниел Депетрис в статье для Newsweek.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он считает, что поддержка планов Киева вернуть Крым со стороны Запада, скорее всего, приведёт к эскалации конфликта, которую стороны пытаются предотвратить.

«Никакая земля в чужой стране не стоит потенциального обмена ядерными ударами с крупнейшей в мире державой, обладающей ядерным оружием, или расширенной войны, которая может втянуть США и НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией», — подчеркнул политолог.

Депетрис назвал неразумными намерения властей США так рисковать собственной безопасностью в ситуации, когда Крым никак не касается американских интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев может попытаться полностью захватить Крым, однако сдержать его в этом намерении может консенсус, который, вероятно, есть по этому вопросу, считает представитель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Адам Смит. Он допустил вероятность захвата Крыма только в том случае, если Украина примет такое решение самостоятельно, без оглядки на мнение союзников.