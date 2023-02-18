Эксперт из Китая: ситуация на Украине пробудила стратегическую самостоятельность Евросоюза

Пекин, , 07:40 — REGNUM Из-за негативных последствий конфликта на Украине в Европейском союзе появились мнения о необходимости перехода к многополярному миру. Это свидетельствует о пробуждении в странах Европы чувства стратегической самостоятельности, заявил профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун. Его мнение опубликовало Global Times.

Флаги США и ЕС

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«Чувство стратегической самостоятельности у Европы постепенно пробудилось на фоне ущерба, который ей нанес российско-украинский конфликт», — отметил эксперт.

Он пояснил, что ситуация выявила в Европе политиков, которые «хотели бы видеть мир более многополярным» после того, как ЕС сильно пострадал из-за событий на Украине. Ли Хайдун также констатировал разочарованность европейских стран политикой США, «которые втянули Европу в состояние конфликта на выгоду Вашингтону». Но, несмотря на это, в ЕС пока не готовы противостоять Соединённым Штатам, считает профессор из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об ущербе для всей Европы из-за кризиса на Украине рассказал глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И. Он считает, что потери будут только нарастать, если конфликт между Киевом и Москвой будет продолжаться.