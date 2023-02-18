РИА Новости: в ЛНР российские штурмовики ликвидировали женщину-снайпера ВСУ

Луганск, , 07:07 — REGNUM В Луганской Народной Республике российские бойцы обнаружили и ликвидировали украинскую женщину — снайпера. Об этом РИА Новости рассказал командир разведвзвода ВДВ.

Снайпер azinterkom.com

Читайте также: В ЛНР благодаря точности артиллеристов захвачены два опорных пункта врага

В ходе штурма позиций ВСУ были обнаружены два снайпера.

«Нашими снайперами они были ликвидированы, и после входа на позиции ВСУ штурмовых отрядов выяснилось, что снайпером является женщина 35 лет», — сказал командир разведчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, российские десантники в ЛНР прикрывают свои подразделения, нанося точные удары по противнику из 152-мм пушки-гаубицы Д-20.