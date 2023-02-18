Барбашов рассказал о попытках Украины солгать о гибели жителей Снигирёвки
Снигирёвский район, 18 февраля 2023, 05:02 — REGNUM В Киеве готовят провокацию, цель которой — выставить гибель мирных жителей Снигирёвки следствием действий ВС РФ. Об этом рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
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По его словам, соответствующая акция запланирована средствами массовой пропаганды ради того, чтобы дискредитировать российских военных.
Он подчеркнул, что «украинская армия намеренно и целенаправленно убивала жителей Снигирёвки», и об этом российская администрация муниципалитета сообщала почти еженедельно в течение восьми месяцев.
Поводом для вброса ложной информации Барбашов назвал интервью прокурора Николаевской области, в котором приводились сведения об эксгумации 27 тел мирных граждан, погибших за время управления городом российской администрацией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Барбашов рассказал о том, что население Снигирёвки, находящейся под контролем ВСУ, страдает от репрессий со стороны украинских властей. Людей притесняют за получение гуманитарной помощи от России.