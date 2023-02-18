Журналист Херш: расчет на победу Украины над Россией стал самоубийством для США

Вашингтон, , 04:24 — REGNUM Рассчитывать на то, что Украина в конфликте с Россией одержит победу было самоубийственным для США. Об этом в интервью Сonsortiumnews заявил американский журналист Сеймур Херш.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Одной из причин, по которой Киеву не победить РФ Херш назвал коррумпированность Украины. Он уверен, что США должны были настаивать на мирном урегулировании конфликта и убедить Морскву в том, что Украину не примут в НАТО.

Херш подчеркнул, что со стороны США в конфликте Украины и России было допущено много ошибок.

Как сообщало ИА REGNUM, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон готов атаковать любого союзника по Североатлантическому альянсу ради собственной выгоды. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.