Во Франции заявили об ускорении производства вооружений и дополнительном снабжении Киева САУ Caesar

Мюнхен, Германия, , 04:14 — REGNUM Во Франции ускорено производство вооружений, в том числе самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. В связи с этим на Украину в скором времени будет отправлена дополнительная артиллерия этого вида, сообщила министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна на международной конференции в Мюнхене.

Франция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Дополнительные САУ Caesar вы получите скоро, поскольку мы теперь производим быстрее», — обратилась Колонна к заместителю премьер-министра по восстановлению Украины Александру Кубракову.

Глава МИД Франции также обратилась к представителям западных стран с призывом ускорить изготовление оружия и адаптировать экономики государств под производство вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, во французской армии должны быть подразделения, уже сформированные, готовые к бою и оснащённые боеприпасами, считает военный обозреватель Le Figaro Николя Баротт. Он считает необходимым сформировать запасы вооружения в стране.