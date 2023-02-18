WP: представитель Конгресса США призвал не останавливаться в поддержке Украины ради борьбы с Россией

Вашингтон, , 03:39 — REGNUM В Сенате США заверили, что украинский народ может рассчитывать на американскую поддержку в дальнейшем. С таким заявлением выступил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер, сообщила The Washington Post.

Чак Шумер Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я обещаю народу Украины, что Сенат США не откажется от своего обязательства поддерживать в это военное время. И хотя речь идет о значительном вложении средств в наших друзей на Украине, мы не можем останавливаться», — отметил он.

Сенатор гордится тем, что члены верхней палаты Конгресса одобрили выделение Киеву $113 млрд на военную, экономическую и гуманитарную помощь. Он заверил, что в обеих американских партиях за поддержку Украины высказывается большинство. Шумер обосновал необходимость снабжать Киев вооружениями тем, что «победа России на Украине приведет не к разрядке, а к еще большей воинственности России».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Финляндии Саули Ниинистё оправдывается за количество военной помощи Украине тем, что у страны «очень длинная граница» с Россией. По этой же причине не раскрываются объёмы поддержки Киева.