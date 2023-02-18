Краматорск, ДНР, , 03:18 — REGNUM Сирены включили в Краматорске около 02:30 по московскому времени. Объявление воздушной тревоги в подконтрольной Киеву части ДНР подтвердил сервис по оповещению граждан.

Воздушная тревога Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читайте также: В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу

Также сирены работают в Харьковской области Украины.

Местные СМИ информируют о взрывах возле Краматорска.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 17 февраля воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях.