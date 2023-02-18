На подконтрольной Украине части ДНР объявили воздушную тревогу
Краматорск, ДНР, 18 февраля 2023, 03:18 — REGNUM Сирены включили в Краматорске около 02:30 по московскому времени. Объявление воздушной тревоги в подконтрольной Киеву части ДНР подтвердил сервис по оповещению граждан.
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Также сирены работают в Харьковской области Украины.
Местные СМИ информируют о взрывах возле Краматорска.
Как сообщало ИА REGNUM, днём 17 февраля воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях.