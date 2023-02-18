Ниинистё: Финляндия скрывает данные о поддержке Киева из-за страха перед Россией

Мюнхен, Германия, , 02:36 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё оправдывается за количество военной помощи Украине тем, что у страны «очень длинная граница» с Россией. По этой же причине не раскрываются объёмы поддержки Киева, сообщил финский лидер в интервью немецкому телеканалу ARD на конференции по безопасности в Мюнхене.

Саули Ниинистё Securityconference.de

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«Мы не хотим, чтобы наш сосед прочитал о том, что у нас имеется, а чем больше мы не располагаем», — сказал Ниинистё.

Он также подчеркнул, комментируя наличие у страны танков Leopard, что Финляндия не входит в НАТО. В этом контексте он упомянул о протяжённости российско-финской границы.

«Это означает, что наш вклад не может быть очень большим», — отметил президент Финляндии, говоря об объёмов поставок танков Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Финляндии заявили о планах предоставить Украине 12-й пакет военной помощи стоимостью более €400 млн.