Финляндия скрывает данные о поддержке Киева из-за страха перед РФ
Мюнхен, Германия, 18 февраля 2023, 02:36 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё оправдывается за количество военной помощи Украине тем, что у страны «очень длинная граница» с Россией. По этой же причине не раскрываются объёмы поддержки Киева, сообщил финский лидер в интервью немецкому телеканалу ARD на конференции по безопасности в Мюнхене.
Читайте также: Финляндия поставит киевскому режиму пакет военной помощи на €400 млн
Он также подчеркнул, комментируя наличие у страны танков Leopard, что Финляндия не входит в НАТО. В этом контексте он упомянул о протяжённости российско-финской границы.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Финляндии заявили о планах предоставить Украине 12-й пакет военной помощи стоимостью более €400 млн.