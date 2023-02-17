Кременная, ЛНР, 18 февраля, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Разведчики ВС России засекли позиции диверсантов ВСУ, которые находились неподалеку от Кременной в Луганской Народной Республике, сообщает «Русская Весна».

Цитата из видео ВСУ были обращены в бегство под Кременной. WarGonzo. 02.2023. Россия Танковый экипаж ВС РФ под населённым пунктом Кременная

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Разведчики обнаружили и обстреляли спецгруппу украинских диверсантов неподалеку от населенного пункта Кременная.

В результате работы операторов беспилотников, разведывательно-диверсионная группа украинских боевиков была обнаружена. Бойцы ВС скорректировали по их обнаруженному местоположению огонь из артиллерии.

«Боевики получили осколки и понесли значительные потери. Те, кто выжил в результате огневого поражения, сбежали в лес», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, больше всего потерь украинская армия понесла за последние сутки на херсонском направлении, где уничтожено до 350 военных. Также там уничтожены две гаубицы «Акация», установка HIMARS.