Москва, 17 февраля, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Двоих мужчин задержали правоохранители в цветочном магазине Москвы, где удерживали покупателей и женщину-продавца. У одного из нападавших был травматический пистолет, сообщили в прокуратуре столицы РФ.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM Цветочный ажиотаж

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«По предварительной информации, двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет, зашли в магазин и удерживали там женщину-продавца», — отметили в ведомстве.

В телеграм-канале прокуратуры размещены видео с задержания и фото пистолета. Выясняются обстоятельства ЧП.

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Как сообщало ИА REGNUM, угрожая оружием, мужчина не позволял посетителям магазина покинуть здание. Торговая точка, где случился этот инцидент, находится на Таганской улице в центре Москвы.