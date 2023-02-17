* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом — НКО, признанное в РФ иностранным агентом — НКО, признанное в РФ иностранным агентом — НКО, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 17 февраля, 2023, 21:38 — ИА Регнум. Министерство юстиции России расширило перечень иностранных агентов, сообщает 17 февраля пресс-служба ведомства.

(сс) Birulik Андрей Лошак, журналист.

В список иноагентов включены историк Андрей Зубов (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом), журналист Андрей Лошак (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом), а также школа свободной общественной мысли «Возрождение» (НКО, признанное в России иностранным агентом).

По данным ведомства, Зубов (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о деятельности органов госвласти.

Лошак (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) тиражировал негативную информацию о принимаемых госорганами России решениях и проводимой ими политике, а также активно взаимодействовал с иностранными структурами.

Школа свободной общественной мысли «Возрождение» (НКО, признанное в России иностранным агентом) призывала к борьбе с действующей государственной властью России, изменению конституционного строя.

Напомним, ранее список иноагентов пополнился восемью фамилиями. В реестр были включены в том числе певица Земфира (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) и экс-политик Дмитрий Гудков (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом).