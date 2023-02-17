Париж, 17 февраля, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Западные страны должны продолжать оказывать Украине существенную поддержку, чтобы помочь ей в проведении контрнаступления, заявил 17 февраля президент Франции Эммануэль Макрон.

Сергей Корсун ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Такое контрнаступление поможет создать ситуацию, подходящую для начала переговоров на киевских условиях (предполагающих вывод российских войск с территории Украины в границах 1991 года), сказал Макрон.

Ранее 17 февраля Макрон заявил, что западные страны должны найти смелость для начала диалога с Россией, без которого невозможен мир в Европе. При этом сейчас «ещё не время» для такого диалога, считает Макрон.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что западные страны должны продолжать вооружать Украину и «параллельно» обсуждать возможность мирных соглашений.