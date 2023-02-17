США готовы оставить своих десантников в Польше на десять лет

Варшава, , 18:01 — REGNUM В польском селе Ясенка временно дислоцированные американские десантники могут задержаться на 10 лет, сообщает 17 февраля радиостанция RMF FM.

Американские войска © Стрингер/РИА Новости

По данным СМИ, в качестве своей базы американские военные взяли в аренду у частного предпринимателя несколько гектаров земли недалеко от аэродрома. Руководство компании, с которой военные подписали контракт, не приводит подробностей.

На радиостанции ссылаются на неофициальные источники, по сведениям которых сделка заключена на пять лет с возможностью продления на такой же срок.

После того, как появились сообщения о том, что американцы собираются остаться надолго, застройщики на территории аэропорта «оживились», заявил глава муниципалитета Тшебовницка Леслав Кужняр.

По мнению строителей, солдатам потребуется жильё, если они будут здесь находиться в ближайшие годы.

Напомним, 6 февраля 2022 года в Польшу с базы Форт-Брэгг (США) перебросили отряды американских военнослужащих, которые будут служить вместе с бойцами 82-й польской воздушно-десантной бригады.