Москва, 17 февраля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по предприятиям, обеспечивавшим ВСУ боеприпасами и топливом. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По её информации, 16 февраля российские военнослужащие нанесли сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по предприятиям, которые обеспечивали ВСУ топливом и боеприпасами.

Уточняется, что все цели ударов были достигнуты, в результате все назначенные объекты были поражены.

Отмечается, что в результате ракетного удара было нарушено снабжение ВСУ топливом, значительно уменьшены возможности производства на территории Украины порохов, взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива.

Как передавало ИА REGNUM, российская артиллерия уничтожила 18 военных ВСУ в результате ночного удара.