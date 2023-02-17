Москва, 17 февраля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. По предприятиям, обеспечивавшим Вооруженные силы Украины (ВСУ) топливом и боеприпасами, 16 февраля был нанесен сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием, сообщил в ходе брифинга Минобороны РФ официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (17.02.2023 г.)

По его словам, цели удара достигнуты, нарушено снабжение группировок ВСУ, сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ и ракетного топлива, заявили в ведомстве.

Больше всего потерь украинская армия понесла за последние сутки на херсонском направлении, где уничтожено до 350 военных. Также там уничтожены две гаубицы «Акация», установка HIMARS. На донецком направлении ВСУ потеряли до 200 военнослужащих. На южнодонецком и запорожском направлениях потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих. На купянском направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих.

В районе Угледара уничтожен склад боеприпасов бригады ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, российская специальная операция (СВО) на Украине продолжается уже 359 дней. Накануне, 16 февраля, только на донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожены до 135 украинских военнослужащих.

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