Москва, 17 февраля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Призыв американских властей к своим гражданам воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию является очередной провокацией США. Об этом 17 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Это очередная американская провокация — призыв к американским гражданам отказаться от поездок в Россию и Белоруссию или, наоборот, выезжать, если они там находятся», — сказала Захарова.

Она отметила, что именно для США характерны угрозы ареста, опасность подвергнуться «харассменту, вымогательству, плохому обращению или произвольному задержанию», о которых говорит Госдеп.

Напомним, 13 февраля посольство США в РФ призвало американцев немедленно покинуть страну и воздержаться от поездок в Россию.