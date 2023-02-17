Путин поздравил сотрудников Газпрома с 30-летием компании
Москва, 17 февраля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех работников Газпрома с 30-летием компании. Об этом он сообщил, выступая 17 февраля по видеосвязи на мероприятии, посвященном юбилею этой компании.
Российский лидер напомнил, что 17 февраля в России отмечают 30-летие Газпрома — одной из крупнейших и ведущих компаний страны.
Он напомнил, что компания является лидером по запасам, добыче и поставкам природного газа.
«Я рад поздравить с этой значимой датой всех вас, всех работников Газпрома, — заявил глава российского государства, уточнив, что в компании трудятся более 490 тыс. человек: геологи, инженеры, рабочие, строители, буровики, представители десятков других профессий.
Путин отметил, что в компании работают специалисты высшего класса, которыми гордится вся страна.