Москва, 17 февраля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова принять равнозначные компенсационные меры в случае, если ЕС примет решение конфисковать её активы. Об этом 17 февраля она заявила на брифинге.

Валерий Шарифулин/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Дипломат напомнила, что страны Евросоюза являлись крупными инвесторами в экономику России и извлекают значительные выгоды для себя и своего бизнеса, при этом объём этих активов превышает объём замороженных за рубежом российских активов.

Захарова напомнила, что Россия всегда исходит из принципов законности.

«Мы готовы при этом к любым шагам по защите национальной собственности вплоть до применения равнозначных компенсационных мер», — подчеркнула она.