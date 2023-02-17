Российские артиллеристы уничтожили 18 военных ВСУ в результате ночного удара в Херсонской области

Херсон, , 12:59 — REGNUM Российские военные в ночь на 17 февраля нанесли артиллерийский удар по расположению одного из подразделений ВСУ в районе города Антоновка Херсонской области. Об этом сообщил источник ИА REGNUM, знакомый с ситуацией.

САУ 2С3 «Акация» Вооруженных сил РФ © Евгений Биятов/РИА Новости

По словам собеседника, потери противника в результате удара составили 18 человек погибшими, ещё 12 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, было уничтожено семь единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля российские военные уничтожили украинскую гаубицу 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области.

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