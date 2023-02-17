Песков заявил, что США вряд ли откликнутся на идею Лукашенко о встрече Путина и Байдена

Москва, , 12:30 — REGNUM В Кремле выразили сомнение по поводу того, что Вашингтон поддержит идею президента Белоруссии Александра Лукашенко о переговорах российского лидера Владимира Путина и главы США Джо Байдена в Минске. Об этом 17 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Вряд ли Вашингтон откликнется на эту инициативу», — сказал он, напомнив о расписании американского президента, которое ранее огласил Белый дом.

Ранее появилась информация, что в Польше может состояться встреча президента США Байдена с Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с президентом США Джо Байденом.