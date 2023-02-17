Исламабад, , 08:57 — REGNUM Пресс-секретарь МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч опровергла данные о том, что Исламабад якобы оснащает Киев вооружением, передает News International.

Киевский террористичекий режим Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По ее словам, Пакистан придерживается политики невмешательства в происходящие в других странах военные конфликты.

«Сообщения о пакистанских поставках боеприпасов на Украину не соответствуют действительности», — заявила Балоч.

Напомним, ранее издание The Economic Times сообщило, что Пакистан увеличил поставки боеприпасов Украине через немецкий порт Эмден с дальнейшим транзитом через Польшу.

Журналисты издания отметили, что Киеву направили более 10 тыс. реактивных снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» из пакистанского порта Карачи в начале февраля.