Веллингтон, 17 февраля, 2023, 08:44 — ИА Регнум. В Новой Зеландии число жертв наводнений, вызванных циклоном «Габриэль», увеличилось до девяти, сообщает 17 февраля газета New Zealand Herald.

Zhao Gang/Global Look Press Наводнение в Новой Зеландии

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Отмечается, что еще 4,5 тыс. человек считаются пропавшими без вести. Без света остаются более 37 тыс. домов.

Как сообщало ИА REGNUM, чрезвычайное положение объявлено на севере Новой Зеландии из-за тропического циклона «Габриэль».

Красный уровень опасности объявлен для жителей Окленда, крупнейшего города страны, а также для окрестных регионов Гисборн, Коромандел и Нортленд.