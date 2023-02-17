Москва, 17 февраля, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Россия не стремится к полному разрыву отношений с Евросоюзом, к подобным решениям нужно подходить со всей ответственностью. Об этом заявил и. о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

Отвечая на вопрос о вероятности полного разрыва, он отметил, что неправильно без серьёзных оснований угрожать подобным шагом. Однако выражения о «красных линиях» или «переходе Рубикона» используются всё чаще, что говорит о глубоком кризисе в отношениях России и Запада.

«Хлопать дверью не наш метод», — подчеркнул Логвинов в беседе с «Лентой. ру».

Евросоюз усугубляет конфронтацию с Россией, когда вводит против неё санкции и снабжает Украину вооружением. ЕС является стороной конфликта вне зависимости от того, признаёт ли это, добавил он.