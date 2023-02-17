Варшава, 17 февраля, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Обозреватель Myśl Polska Пётр Панасюк считает, что выдуманные Западом истории используются как одно из основных орудий информационной войны. Миф о безусловной помощи Украине не только ложен, но и опасен как для самой Украины, так и для Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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«Украинский миф» состоит из нескольких элементов. Одним из главных является «коварное вооруженное нападение России на Украину» в 2022 году. По мнению Панасюка, причиной конфликта стал Евромайдан, проспонсированный западными спецслужбами.

Также распространяется «фантасмагория о слабости России» для убеждения в необходимости отправки Украине финансовой и военной помощи, дезинформация, прикрывающая реальные цели, преследуемые США и Западом в украинско-российском конфликте, а именно — обогащение.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз не может больше считаться содружеством мирных государств из-за вмешательства в события на Украине, сообщил французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.