Варшава, 17 февраля, 2023, 06:15 — ИА Регнум. В Польше констатировали нарастание неонацистских настроений среди украинских беженцев. О проблеме агрессии бандеровцев рассказал обозреватель издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста.

Современные бандеровцы

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Он подчеркнул, что националисты ненавидят Польшу, поляков и все польское и зачастую открыто выражают свою позицию. Таким украинцам стоит вернуться в свою страну, считает журналист. По его мнению, Польша впустила на свою территорию тысячи таких агрессивно настроенных националистов — сторонников Степана Бандеры.

«Не очень уважаемые бандеровцы, если вы так восхищаетесь своим «батькой Бандерой», если вы так хотите идти по стопам «героев из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», то у меня есть для вас простой совет. Возвращайтесь домой. Мы не хотим вас здесь. Вам тут не рады», — обратился к националистически настроенным украинским беженцам Пяста.

Он возмутился, что в страну въехали те, «кто боготворит убийц наших братьев», и предрёк, что проблема националистических настроений среди украинских беженцев в Польше будет только нарастать.

Как сообщало ИА REGNUM, отношение поляков к украинским беженцам будет ухудшаться и дальше, высказал мнение 12 февраля глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Уже сейчас, по данным опроса польских СМИ, 68% жителей страны относятся к приезжим с Украины негативно.