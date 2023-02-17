Вашингтон, 17 февраля, 2023, 05:47 — ИА Регнум. В посольстве России в Вашингтоне прокомментировали заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что американские власти поддерживают удары Украины по территории Крыма, так как считают эти действия Киева законными. Эти слова пресс-секретарь российской дипмиссии Игорь Гиренко назвала подтверждением того, что Соединённые Штаты непосредственно вовлечены в конфликт между Киевом и Москвой.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Чиновница призналась, что администрация подпитывает амбиции киевского режима по нападению на нашу страну. Всему международному сообществу должно, наконец, стать очевидным, что именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния на Украине», — отметил Гиренко.

Особенно он подчеркнул то, что эти заявления не являются только риторикой, а за ними стоят конкретные действия в виде снабжения Украины вооружением. Представитель посольства пояснил, что в США «консультируют украинских военачальников, де-факто вместе с ними планируют операции и участвуют в наведении на цели вооружений». Все эти действия являются проявлением воинственного настроя Соединенных Штатов по отношению к России, сказал Игорь Гиренко.

«Натравливание киевских преступников на Крым — это то же самое, что подталкивание их к атаке на Москву или Владивосток», — аргументировал он свою позицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне поддерживают удары Украины по территории Крыма, так как считают эти действия Киева законными, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.