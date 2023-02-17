В США Байдена, Остина, Ллойда, Нуланд, Блинкена и Салливана назвали военными преступниками

Вашингтон, , 05:23 — REGNUM Одним из худших и самых могущественных военных преступников мира назвали министра обороны США Ллойда Остина. К тем, кого должны судить за военные преступления, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг также отнёс американского президента Джо Байдена, его советника по национальной безопасности Джейка Салливана, а также госсекретаря Энтони Блинкена вместе с заместителем Викторией Нуланд. Об этом политик заявил в своём аккаунте Twitter.

Ллойд Остин U. S. Secretary of Defense

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Он считает, что все перечисленные им американские чиновники должны подать в отставку потому, что фактически являются военными преступниками. Им необходимо предъявить обвинения, уверен Янг.

«Ллойд Остин — один из худших, самых могущественных военных преступников в мире на данный момент», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Джеффри Янг призвал выгнать из Белого дома военных преступников, включая американского лидера Джо Байдена. Президента США политик также назвал убийцей.