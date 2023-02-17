Российская участница «Мисс Вселенная» рассказала о хейтерах на конкурсе
Москва, 17 февраля 2023, 03:50 — REGNUM Участвовавшей в конкурсе «Мисс Вселенная — 2023» россиянке Анне Линниковой было очень трудно из-за отношения к ней на фоне конфликта на Украине. Девушка рассказала о беспрецедентном давлении на неё со стороны украинских пользователей в интервью для YouTube канала «Алёна, блин!».
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У девушки случались нервные срывы из-за обрушившегося на неё хейта.
В том числе ей желали смерти. Агрессию также проявляли претендентки на звание «Мисс Вселенная» из Украины и Швейцарии. Организаторы конкурса никак не пресекали агрессию в адрес российской участницы, несмотря на её просьбы о защите.
Как сообщало ИА REGNUM, девушка живёт в Оренбурге. На конкурсе она вышла в полуфинал, выступая в платье «Корона Российской империи».