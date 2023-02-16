Вашингтон, 17 февраля, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Украине нужно вернуть ряд территорий, прежде чем задумываться о том, что Крым снова станет принадлежать Киеву. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, комментируя перспективы конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

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Она уверена, что итогом его разрешения в любом случае должно стать устойчивое сдерживание России. Как минимум для обеспечения безопасности Украины необходимо будет демилитаризовать Крым, отметила Нуланд. Она считает, что пока неизвестно, будут ли украинцы бороться за этот полуостров.

«Как вы видели, у них был успех в Херсоне, они упорно бьются в Бахмуте, но им еще нужно вернуть значительные территории, которые им нужны, чтобы быть жизнеспособным государством, прежде чем речь зайдет о Крыме. И на этом они сейчас сосредоточены», — сказала заместитель госсекретаря США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава крымского парламента Владимир Константинов назвал лукавством заявление властей США о том, что они не подталкивают Украину к нападению на Крым.