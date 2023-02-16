В США считают демилитаризацию Крыма условием безопасности для Украины
Нуланд: для обеспечения безопасности Украины необходимо демилитаризовать Крым
Вашингтон, 17 февраля, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Украине нужно вернуть ряд территорий, прежде чем задумываться о том, что Крым снова станет принадлежать Киеву. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, комментируя перспективы конфликта на Украине.
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Она уверена, что итогом его разрешения в любом случае должно стать устойчивое сдерживание России. Как минимум для обеспечения безопасности Украины необходимо будет демилитаризовать Крым, отметила Нуланд. Она считает, что пока неизвестно, будут ли украинцы бороться за этот полуостров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава крымского парламента Владимир Константинов назвал лукавством заявление властей США о том, что они не подталкивают Украину к нападению на Крым.