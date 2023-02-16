Киев, 16 февраля, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС заявил, что Вооруженные силы России уже начали новые наступления сразу по нескольким направлениям.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

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По словам украинского лидера, ВСУ могут оказывать сопротивление наступлению России. В дальнейшем «сами перейдут в контрнаступление».

Не забыл Зеленский в интервью традиционно упомянуть и об оказании Киеву военной помощи.

«Современное оружие ускоряет мир. Оружие — это единственный язык, который понимает Россия», — обосновал свои просьбы Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, более 100 военных ВСУ уничтожены российскими подразделениями на краснолиманском направлении. Об этом 16 февраля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.