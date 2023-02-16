Минобороны РФ: на краснолиманском направлении уничтожены более 100 военных ВСУ

Москва, , 14:40 — REGNUM Более 100 военных ВСУ уничтожены российскими подразделениями на краснолиманском направлении. Об этом 16 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Боевая работа танка Т-72 в зоне проведения СВО (с) РИА Новости

«За сутки на данном направлении уничтожено свыше ста украинских военнослужащих», — сказал Конашенков на брифинге.

Также, по его словам, противник потерял три боевые бронированные машины, четыре пикапа, две гаубицы Д-20, боевую машину РСЗО «Град» и самоходную гаубицу «Гвоздика».

Он уточнил, что на краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кузьмино (ЛНР).

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