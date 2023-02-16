Президент США Байден не собирается извиняться перед Китаем за ликвидацию аэростата

Вашингтон, , 23:11 — REGNUM США продолжит соперничать с КНР, и извинений за ликвидацию аэростата от американской стороны не последует. Об этом заявил журналистам президент Соединённых Штатов Джо Байден.

Аэростат КНР Сергей Корсун © ИА REGNUM

Читайте также: Байден: сбитые в США аэростаты не имели цели шпионить

Он отметил, что дипломатическое взаимодействие и контакты с президентом КНР Си Цзиньпином будут сохраняться. В скором времени главы государств намерены обсудить инцидент с китайским метеозондом в небе над США.

«Я ожидаю разговора с президентом Си, надеюсь, добраться до сути случившегося. Мы не ищем новой холодной войны. Но извиняться я не буду, и мы будем соперничать», — сказал Джо Байден.

Он дважды подчеркнул, что не намерен приносить извинения. Тем не менее, взаимодействие между странами будет продолжено на том уровне, на котором оно осуществлялось в течении прошедших двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, в обращении к Конгрессу США Джо Байден признал, что ликвидированные в воздушном пространстве страны объекты не имели разведывательных целей. В том числе не подтвердилась версия, что шпионить мог аэростат из КНР.