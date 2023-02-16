Байден опроверг возможные связи сбитых в США аэростатов с разведкой

Вашингтон, , 22:54 — REGNUM В обращении к Конгрессу США американский президент Джо Байден признал, что ликвидированные в воздушном пространстве страны объекты не имели разведывательных целей. В том числе не подтвердилась версия, что шпионить мог аэростат из КНР, следует из обращения главы государства к нации.

Аэростат Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Ничто сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или разведывательных аппаратов иных стран», — отметил Байден.

При это он обратил внимание, что пока остаётся неизвестным, что представляли собой три объекта, сбитые накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля американские войска сбили четвёртый за последние несколько дней неопознанный летающий объект. Аппарат удалось нейтрализовать со второй попытки.