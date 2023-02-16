Байден: сбитые в США аэростаты не имели цели шпионить
Вашингтон, 16 февраля 2023, 22:54 — REGNUM В обращении к Конгрессу США американский президент Джо Байден признал, что ликвидированные в воздушном пространстве страны объекты не имели разведывательных целей. В том числе не подтвердилась версия, что шпионить мог аэростат из КНР, следует из обращения главы государства к нации.
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При это он обратил внимание, что пока остаётся неизвестным, что представляли собой три объекта, сбитые накануне.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля американские войска сбили четвёртый за последние несколько дней неопознанный летающий объект. Аппарат удалось нейтрализовать со второй попытки.