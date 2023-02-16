Вашингтон, 16 февраля, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Почти три часа президент США Джо Байден находился в больнице по причине прохождения планового осмотра, сообщает 16 февраля пресс-служба Белого дома.

Oliver Contreras/CNP/Zuma/TASS Джо Байден

По официальной информации, Байден оказался в больнице в 09:16 (17:16 мск) и вышел из медицинского учреждения в 12:06 (20:06 мск).

Ранее представили Белого дома анонсировали предстоящую плановую диспансеризацию президента США.

Результаты обследования Байдена будут обнародованы позже.

В конце декабря 2022 года официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США здоров и поддерживает активный образ жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году медицинское обследование Байдена, по его собственным словам, «прошло прекрасно».