Гагра, Абхазия, 16 февраля, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Информация о предстоящем присоединении Абхазии к России не соответствует действительности, заявил 16 февраля глава Совета безопасности республики Сергей Шамба.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

Ранее некоторые СМИ сообщали, что 21 февраля Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявит о вхождении Абхазии и Южной Осетии в состав России и что именно с этим связаны как визиты лидеров двух республик в Москву, так и назначение заседаний Госдумы и Совета Федерации на 22 февраля.

Конституция Абхазии не предполагает подобного механизма соединения с другими государства — посредством поездки лидера государства, визит Аслана Бжании в российскую столицу — это просто рабочая поездка, сказал Шамба.

Тема возможной «утраты независимости и суверенитета» даже не обсуждается, добавил он.