Телеграм-каналы сообщили о задержании лидера «Несчастного случая» Алексея Кортнева

Новосибирск, , 20:42 — REGNUM Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев задержан в Новосибирске, сообщают 16 февраля местные — каналы.

Алексей Кортнев © Алексей Майшев/РИА Новости

По данной информации, музыкант показал средний палец сотруднику полиции, и в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении дела по стать об оскорблении представителя власти.

Ранее сообщалось, что концерт Кортнева в Новосибирске, который должен был состояться 15 февраля, был сорван: сначала в здании клуба отключилось электричество, потом поступил звонок о возгорании.

В местных телеграм-каналах связали «проблемы» с проведением концертов Кортнева с его позицией по военной спецоперации России, которую музыкант ранее «осудил».