Телеграм-каналы сообщили о задержании Алексея Кортнева
Новосибирск, 16 февраля 2023, 20:42 — REGNUM Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев задержан в Новосибирске, сообщают 16 февраля местные — каналы.
По данной информации, музыкант показал средний палец сотруднику полиции, и в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении дела по стать об оскорблении представителя власти.
Ранее сообщалось, что концерт Кортнева в Новосибирске, который должен был состояться 15 февраля, был сорван: сначала в здании клуба отключилось электричество, потом поступил звонок о возгорании.
В местных телеграм-каналах связали «проблемы» с проведением концертов Кортнева с его позицией по военной спецоперации России, которую музыкант ранее «осудил».